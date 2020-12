Coronavirus: la Belgique lance, sans accroc majeur, sa campagne de vaccination

À Bruxelles, Lucie Danjou, 101 ans et doyenne des résidents de la maison de repos de Notre-Dame de Stockel, a ouvert le bal. « Cela a fait un peu mal mais heureusement, cela ne dure pas. Et de toute façon, vous n’avez rien sans un peu d’effort. Tout le monde doit maintenant se faire vacciner » a réagi l’intéressée devant la directrice de la maison de repos, de quelques membres du personnel, du bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre Benoît Cerexhe ou encore du ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron (Ecolo).

« La campagne de vaccination ne débute véritablement que le 5 janvier mais il était important pour nous d’administrer les premiers vaccins aux résidents des maisons de repos, aux personnes âgées qui ont souvent déjà d’autres problèmes de santé et qui vivent en groupe », a précisé le ministre bruxellois de la Santé. « Ils sont sans conteste le plus grand groupe à risque. La vaccination est la dernière étape de toute une série de mesures que nous avons prises depuis mars pour les protéger. »

L’objectif dans la capitale : vacciner les 11.500 personnes séjournant dans les 137 maisons de repos en trois semaines à partir du 5 janvier.

Une étape importante contre le virus

En Wallonie, les mêmes scènes se sont répétées à la maison de repos « La Bonne Maison de Bouzanton » à Mons, sous les yeux attentifs d’Elio Di Rupo (PS) et de Christie Morreale (PS).

« Les experts diront que c’est une avancée majeure (…). Le vaccin ne résout pas tout mais il va résoudre 90 à 95 % des situations et c’est remarquable » a souligné le ministre-président wallon. « Le fait que l’on ait choisi une personne de 102 ans, la première vaccinée en Wallonie, c’est un signe d’espoir. Nous allons continuer à mettre en route toute la logistique qui va permettre la vaccination sur l’ensemble de la région. »

La ministre wallonne de la santé, Christie Morreale, s’est également réjouie de ce pas supplémentaire contre la propagation du virus. « On a commencé aujourd’hui à faire reculer le virus. On sait qu’il n’y a pas encore de traitement efficace contre le covid-19 ce stade et que, aujourd’hui, grâce au travail très intense de milliers de chercheurs dans le monde, il a néanmoins été possible de créer au moins un vaccin qui est autorisé et, dans les prochaines semaines, d’autres vaccins qui vont permettre de libérer la vie sociale, la vie culturelle, la vie économique », a commenté la ministre.

Et maintenant ?

Tout d’abord, les bénéficiaires des premières injections du vaccin Pfizer/BioNtech recevront une deuxième dose à la mi-janvier, le vaccin nécessitant, pour être efficace, deux injections espacées de 21 jours.

Ensuite ? Le rythme de la suite de la campagne de vaccination dépendra de la cadence de livraison effective des vaccins par les producteurs et de la disposition des personnes à se faire vacciner. Un calendrier de vaccinations pour toutes les régions est en cours d’élaboration. « L’agenda sera fixé sur base des critères de priorisation », a rappelé la ministre wallonne de la Christie Morreale. Une certitude : les résidents des maisons de repos et le personnel soignant seront les premiers sur la liste.