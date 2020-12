Chef de brigade écarté après une raclette dans un commissariat de Molenbeek: ce que l’on sait

Des policiers ont été photographiés en train de fêter Noël autour d’une raclette, sans respecter les mesures de lutte contre l’épidémie de coronavirus. Ils appartiennent à une même brigade et travaillent ensemble au quotidien. C’est le responsable de l’équipe qui a été écarté à titre provisoire, selon la DH. Les suspensions des personnes en cause sont fréquentes le temps des enquêtes.

À la suite de la diffusion ce week-end sur les réseaux sociaux d’une image montrant des policiers autour d’un repas dans un commissariat de Molenbeek-Saint-Jean, le chef de la brigade en cause a été écarté à titre provisoire, selon une information divulguée lundi par le quotidien La Dernière Heure (DH). La police de Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Jette, Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg) se refuse pour l’instant à confirmer ou à infirmer l’information au motif qu’une enquête interne est en cours.

La police de Bruxelles-Ouest a de plus tenu à assurer que les mesures pour lutter contre la propagation du Covid-19 sont strictement d’application au sein des différents bâtiments et que les dispositions préventives et de protection sont mises en œuvre. « Notre zone de police compte plus de 900 collaborateurs et il est navrant que la propagation d’une image puisse avoir un impact sur l’ensemble des autres membres du personnel », a encore fait valoir la police dans son communiqué.