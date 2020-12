L'e-commerce explose à Liege Airport (PRESS)

Sur 10 mois, Liege airport a totalisé 433 millions de paquets, selon les chiffres arrêtés fin novembre et qui viennent confirmer que Bierset a bien fait de se tourner d'abord vers le cargo.

L'aéroport liégeois devrait dépasser les 500 millions de colis cette année, contre 362 millions l'année passée et 9 millions à peine en 2018, a appris le quotidien, soit une augmentation de plus de 38% entre 2019 et 2020.