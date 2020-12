Coronavirus à Manchester City: De Bruyne serait négatif, le match face à United en danger

Pourtant revigoré après avoir obtenu des résultats probants contre le Beerschot, OHL et le Standard, Mouscron a une fois de plus raté l’occasion de s’extirper de la zone rouge. Battus à Malines (2-1) dimanche soir, les joueurs de Jorge Simao ont à nouveau laissé filer un concurrent direct. Ils terminent l’année avec la lanterne rouge, qu’ils ont seulement su éviter durant six journées sur les dix-neuf disputées.