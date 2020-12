Erika Vlieghe: «Les Belges de retour de l’étranger devraient présenter un test négatif»

Lire aussi Comment Noël biaise les chiffres du covid

« Dans presque tous les pays européens, le risque d’infection est plus élevé que dans notre pays. La nouvelle variante britannique, probablement plus contagieuse, est également source d’inquiétude. Ce n’est donc pas le bon moment pour voyager à l’étranger, et je ne parle pas seulement du Royaume-Uni », déclare Erika Vlieghe.