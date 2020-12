Mutation du coronavirus: «Il faut prendre ça au sérieux» alerte Herman Goossens

Je crois, oui, qu’on le prend trop à la légère. Mais j’ai l’impression qu’on se rend compte maintenant qu’il faut effectivement tenir compte de cette nouvelle variante et qu’il faut prendre des mesures pour que cette variante ne se disperse pas dans notre pays » alerte le professeur Herman Goossens, microbiologiste à l’université d’Anvers et président de la Taskforce mise en place par le commissaire sur la stratégie des tests covid, sur les ondes de Bel RTL ce mardi matin.

Le microbiologiste à l’université d’Anvers s’inquiète de la mutation du coronavirus. « On a fait l’erreur de sous-estimer l’impact de ce virus. Tout le monde s’est trompé, pas seulement en Belgique, et c’est acceptable. Ce n’est plus acceptable, maintenant, de sous-estimer une nouvelle variante qui clairement, pose énormément de problèmes en Angleterre. C’est très important de prendre des leçons de ce qui se passe dans d’autres pays. »

« On a eu le problème en Italie et puis tout à coup, on s’est réveillés, on s’est rendu compte que ce n’est pas une petite grippe. Maintenant, on voit qu’en Angleterre, il y a cet énorme problème et peut-être une troisième vague en train de démarrer. Les Anglais sont très inquiets. Et donc, il a des leçons à apprendre, il faut prendre ça au sérieux. On est en train de discuter de ce qu’on peut faire pour empêcher cette variante de rentrer dans notre pas, ce qui n’est pas simple puisque les gens bougent, les gens voyagent » conclut-il.