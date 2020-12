Le papa de la fillette bousculée par un cycliste dans les Fagnes appelle au calme

Le papa appelle au calme

La polémique a pris d’importantes proportions ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Ce qui a conduit le papa de la fillette à lancer un appel au calme, relayé par nos collègues de SudInfo. « On veut vraiment apaiser les tensions. On ne cherche pas une chasse aux sorcières, on ne veut pas de représailles. On fait confiance à la justice. Si je n’ai pas frappé la personne le jour des faits, ce n’est pas pour que d’autres le fassent. »