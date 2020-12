Marc Van Ranst critique les skieurs: «Les mêmes qui se plaignent que l’épidémie n’est pas contrôlée»

Bien que les autorités belges déconseillent vivement et fortement les voyages à l’étranger, l’appel du ski a été plus fort pour certains de nos compatriotes qui ont rejoint la Suisse où les pistes de ski sont accessibles aux touristes. Au plus grand désarroi du virologue flamand Marc Van Ranst. « Ce n’est pas très intelligent d’aller skier maintenant », regrette le virologue dans les colonnes du journal flamand Het Laatste Nieuws.

D’autant plus que les images provenant de la Confédération helvétique montrent d’importantes foules au pied des pistes. « Le gros problème, c’est que les personnes qui sont actuellement en Suisse sont exactement les mêmes qui se plaindront dans deux semaines que l’épidémie ne sera pas maîtrisée », peste Marc Van Ranst qui explique les risques. « Sur les pistes de ski elles-mêmes, ce n’est pas dangereux, évidemment. Mais aux remontées mécaniques, vous entrez en contact avec d’autres personnes. Cela peut contribuer à faire entrer en Belgique des variantes du virus. »

Voilà qui est dit.