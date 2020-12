Yves Coppieters: «On doit mieux contrôler le retour des vacanciers»

Faut-il renforcer les contrôles aux frontières en cette période de vacances ? Après la sortie d’Erika Vlieghe ce mardi, estimant qu’il faudrait désormais demander à tous les Belges de présenter un test négatif au coronavirus de retour de voyage, Yves Coppieters s’est également prononcé en faveur d’un meilleur contrôle aux frontières, qu’il estime « insuffisant en Belgique, il ne fait pas partie de la surveillance épidémiologique de la maladie ». Lire aussi vaccination-comment-convaincre-ceux-qui-veulent-dire-non Au JT de la RTBF ce mardi midi, il rappelle qu’il s’agit pourtant « d’une des clés » pour éviter une reprise de l’épidémie. « On doit absolument contrôler tous les non-résidents, mais pour les résidents c’est beaucoup plus compliqué. Cela demande une logistique énorme : il faudrait mettre des tests rapides aux frontières pour ceux qui n’ont pas leur certificat, et isoler ceux qui sont positifs dans des lieux particuliers. »

« Sur un plan organisationnel, c’est très compliqué » reconnaît l’épidémiologiste. « Il faut plutôt dire aux gens : vous rentrez à domicile et on contrôle la quarantaine, avec un accès plus facile aux tests rapides. C’est plutôt le retour et le contrôle à la quarantaine qui sont les plus importants. »