La Russie va émettre des passeports coronavirus dès le mois prochain

Les autorités espèrent administrer plus d’un million de doses d’ici fin janvier. La Russie, qui compte 145 millions d’habitants, est le quatrième pays au plus grand nombre de contaminations alors que celles-ci augmentent ces derniers mois. Plus de trois millions de personnes ont été infectées, selon des données officielles.