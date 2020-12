Yves Coppieters, Erika Vlieghe…: les experts préconisent un contrôle strict au retour de vacances

Faut-il renforcer les contrôles aux frontières en cette période de vacances ? C’est ce que préconise Yves Coppieters. Au journal télévisé de la RTBF, ce mardi midi, il s’est prononcé en faveur d’un meilleur contrôle aux frontières, qu’il estime « insuffisant en Belgique, il ne fait pas partie de la surveillance épidémiologique de la maladie ». Il rappelle qu’il s’agit pourtant « d’une des clés » pour éviter une reprise de l’épidémie. « On doit absolument contrôler tous les non-résidents, mais pour les résidents c’est beaucoup plus compliqué. Cela demande une logistique énorme : il faudrait mettre des tests rapides aux frontières pour ceux qui n’ont pas leur certificat, et isoler ceux qui sont positifs dans des lieux particuliers. »

« Sur un plan organisationnel, c’est très compliqué » reconnaît l’épidémiologiste. « Il faut plutôt dire aux gens : vous rentrez à domicile et on contrôle la quarantaine, avec un accès plus facile aux tests rapides. C’est plutôt le retour et le contrôle à la quarantaine qui sont les plus importants. »

Lire aussi Comment Noël biaise les chiffres du covid Erika Vlieghe veut un test négatif pour chaque retour de vacances Un peu plus tôt dans la journée, Erika Vlieghe avait plaidé pour pareil dispositif pour éviter que les retours de voyage des Belges après les congés de fin d’année ne provoquent une augmentation des contaminations. Dans les pages de De Staandard ce mardi, Erika Vlieghe souhaite qu’on demande à tous les Belges de présenter un test négatif à leur arrivée sur le territoire national.