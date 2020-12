L’ATP dévoile son calendrier tennistique jusque fin mars: le coronavirus change la donne

Les tournois de Montpellier et Cordoba débuteront le 22 février, au lendemain de l’Open d’Australie. Habituellement organisés en février, les tournois de Rotterdam et Buenos Aires auront cette fois lieu en mars, du 1er au 7 mars. Suivront les tournois de Marseille, Santiago et Doha, du 8 au 14 mars, de Dubaï et Acapulco (15-21 mars), avant le Masters 1000 de Miami.