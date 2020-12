Ivan Leko rompt son contrat d’entraîneur avec l’Antwerp: il devrait filer en Chine

« L’entraîneur de l’Antwerp Ivan Leko vient de confirmer qu’il mettait un terme à son contrat avec effet immédiat », indique l’Antwerp dans un communiqué. « Le club a été informé il y a presque deux semaines de l’intérêt du club chinois de SIPG pour Ivan Leko. Aujourd’hui, nous avons reçu une lettre officielle indiquant que l’entraîneur mettait un terme à son contrat et quittait directement le club. Nous regrettons qu’Ivan Leko mette un terme prématurèment à son contrat mais nous lui souhaitons plein de succès dans la suite de sa carrière ».

Ivan Leko n’est plus l’entraîneur de l’Antwerp. Le Matricule 1 a annoncé mardi le départ immédiat de son entraîneur, cité en Chine à Shanghai SIPG.

Adjoint de Leko, Edward Still devrait suivre le Croate en Chine.

Revenu en Belgique au Great Old à l’aube de cette saison, après avoir eu en main OHL (2014), le club grec du PAOK Salonique (2015-2016), Saint-Trond (2016-2017) et surtout le Club de Bruges (2017-2019) après un détour aux Emirats Arabes Unis, à Al-Ayin déjà, le technicien croate, 42 ans, s’est vu proposer un contrat très lucratif de deux ans à Shanghai SIPG, qu’il devrait rejoindre après le nouvel an.