Coronavirus - Une entreprise belge sur cinq en manque de liquidités après la première vague

Selon le cadre analytique mis au point par la BNB pour suivre et évaluer les problèmes de liquidité et de solvabilité des sociétés non financières belges, 20% des entreprises avaient épuisé leur trésorerie en septembre au point d'avoir besoin de liquidités supplémentaires. Ces problèmes de trésorerie se sont accumulés très rapidement en mars et avril et se sont stabilisés durant l'été.