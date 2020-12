L’émission «100% Sport» sur la RTBF va être revue et corrigée

Au niveau de l’audience télé, c’est assez net car si l’émission, lancée le 27 septembre, a plutôt obtenu de bons chiffres au début, en partie par effet de curiosité (141.086 spectateurs pour la première, jusqu’à une pointe à 174.506 le 25 octobre), elle n’a cessé de décliner depuis, pour tomber à 129.313 le 13 décembre, et moins encore lors de sa dernière diffusion de l’année, le 21 décembre, où elle était, c’est vrai, avancée d’une heure à cause de « Viva for life ».

Ces chiffres inquiètent à Reyers, pour une émission qui était censée dépoussiérer le vénérable « Week-end sportif », jugé dépassé. N’empêche que celui-ci culminait encore à 190.722 spectateurs le 30 août dernier et avait flirté plusieurs fois avec les 200.000 en 2019, barrière qu’il avait dépassée plusieurs fois en 2018 (par exemple 253.526 spectateurs le 16 décembre 2018, il y a donc à peine deux ans)… Par ailleurs, les réactions désabusées sont nombreuses, tant par courrier que sur les réseaux sociaux.

La transition a, en outre, fait du dégât en interne, plusieurs présentateurs historiques vivant très mal la situation, au point que Frank Peterkenne, c’est de notoriété publique, a fait un burn-out et n’est toujours pas réapparu à l’antenne. En fait, ce n’est pas tant le nouveau présentateur, Jérémy Baise, qui semble poser problème, que la formule, avec des reportages qui n’ont pas nécessairement leur place à cette heure, au détriment de l’actualité, et des consultants qui n’apportent pas grand-chose. C’est un grand classique : face à une lente érosion, on tente de se renouveler pour tenter d’attirer des jeunes, qui ne mordent pas suffisamment en nombre, et on perd des « habitués » qui se lassent…