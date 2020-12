Enfants de moins de 16 ans, femmes enceintes...: la liste des personnes qui ne seront pas vaccinées contre le covid

La Belgique a commencé sa campagne de vaccination en Belgique lundi. De nouvelles injections sont prévues ce mercredi. Mais le vaccin Pfizer/BioNtech ne pourra pas être injecté chez tout le monde.

SudInfo détaille dans ses colonnes quelques catégories exclues, à l’heure actuelle, de la campagne. Cela reprend, les enfants de moins de 16 ans, les femmes enceintes ou allaitantes ou encore des personnes souffrant de fièvre et d’infection aiguës. Pas de vaccin non plus pour les personnes ayant eu des réactions allergiques graves à des vaccins dans le passé ou si elles présentent un test covid positif ou si les symptômes de la maladie ont disparu il y a moins de 15 jours.

Plus étonnant, les femmes qui désirent avoir une grossesse devront attendre deux mois après la dernière injection du vaccin.