La légalisation de l’avortement adoptée en Argentine

Déjà approuvé par les députés le 11 décembre, le texte autorisant l’avortement jusqu’à 14 semaines de grossesse a été voté par les sénateurs avec 38 voix pour, 29 contre et une abstention, deux ans après l’échec d’une première tentative qui avait déjà secoué le pays.

«C’est devenu une loi et cela passe désormais dans les mains de l’exécutif», q’est félicité la présidente du Sénat et ancien chef de l’Etat, Cristina Kirchner, à l’issue d’un débat homérique de plus de douze heures.