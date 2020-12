En 2021, ils doivent rendre des couleurs au sport belge (vidéos)

On avait pris l’habitude de lancer, avant le Nouvel An, des défis à nos athlètes, tout en les pondérant d’un pourcentage de faisabilité. Comme si on leur dressait une liste de bonnes résolutions à tenir pour notre plus grand plaisir. On aurait très bien pu en faire de même pour 2021. Sauf que, ces douze derniers mois, le coronavirus a fait vaciller le monde. Le sport a payé son tribut au Covid-19 avec un nombre incalculable de compétitions décalées, reportées, modifiées ou tout simplement annulées. Les défis qu’on aurait établis pour 2021 ressembleraient à s’y méprendre à ceux de 2020. Autant dire qu’on n’était pas loin du copier-coller.

Oui, les Diables rouges ont assuré leur première participation au « Final 4 » de la Nations League mais ce qu’on attendait en 2020, c’était de voir Eden Hazard soulever le trophée Henri-Delaunay le 12 juillet à Wembley. L’Euro ayant été décalé d’un an, quasi jour pour jour, on leur donne rendez-vous le 11 juillet 2021. Avant de remettre ça le 10 octobre, à San Siro, à l’issue de la finale de la Nations League ?

Avant de se transcender avec la sélection, chaque Diable devra briller avec son club. Ou du moins faire mieux qu’en 2020. On a, par exemple, été privé d’un vainqueur belge en Coupe d’Europe. Difficile sans un seul de nos représentants en finale de Ligue des champions (Thomas Meunier avait déjà quitté le PSG pour Dortmund). Romelu Lukaku a bien frôlé le sacre en Europa League mais Séville était finalement plus fort que l’Inter Milan.

Certes, en 2020, Lukaku a empilé les buts, Kevin De Bruyne a multiplié les fulgurances géniales, Thibaut Courtois a enchaîné les arrêts… Sauf qu’on en veut toujours plus. On veut les voir remporter des trophées et tutoyer les sommets. A force, on est devenu exigeant ! C’est bien pour cela qu’on espère qu’Eden Hazard sera débarrassé de ses problèmes physiques pour emmener la Belgique vers un premier sacre européen.

Cyclisme : Giro, Jeux, Mondiaux : la Belgique peut tout gagner

L’attente est énorme, à hauteur, finalement, de son talent. Remco Evenepoel arrivera-t-il à mettre fin à cette disette qui s’éternise, cette statistique poussiéreuse qui ramène la Belgique à 1978, à Johan De Muynck, dernier natif du Plat Pays vainqueur d’un Grand Tour, le Giro en l’occurrence. C’est précisément sur la course rose que le Bruxellois va découvrir l’effort de trois semaines, chose qu’il aurait déjà dû réaliser en 2020 avant que sa chute en Lombardie annihile ses velléités. Festivités reportées, ambitions inchangées : Remco Evenepoel a tout pour gagner le Tour d’Italie… avant de penser aux Jeux olympiques et à son chrono, notamment.

Des Jeux où la Belgique a un casque doré à défendre. Vainqueur sur la route sablonneuse de Copacabana il y a… cinq ans, Greg Van Avermaet aura forcément à cœur de prolonger son bail. Ou de favoriser les desseins d’un Wout van Aert, qui entend aussi, au printemps, poursuivre sa collection de Monuments après sa victoire, en 2020, sur Sanremo. Une couse que Philippe Gilbert, à 38 ans, ambitionne toujours de claquer…

Et puis il y a les Mondiaux, disputés en… Belgique, sur les pavés. Inutile de préciser quelle sélection partira favorite, en septembre prochain…

Athlétisme : Nafissatou Thiam a Jackie Joyner-Kersee dans le viseur

« A 26 ans, Tokyo 2020 devait être le meilleur moment pour moi. À Rio 2016, j’étais encore un peu jeune (sic !) et à Paris 2024, ce sera plus ou moins la fin de ma carrière », nous disait Nafissatou Thiam en septembre dernier. Au final, la Namuroise n’aura disputé aucun heptathlon en 2020, ne prenant part qu’à deux compétitions sur l’année. La faute au coronavirus mais également à des soucis aux tendons d’Achille.

C’est donc loin des projecteurs des stades que Nafi aura bossé ces derniers mois. « Même si on ne me voit pas, je travaille dur et je sais que ça paiera. 2020 n’aura pas été une année perdue ! », répète-t-elle à l’envi, se disant « impatiente d’être en 2021 ». Car les 4 et 5 août, elle a rendez-vous avec l’histoire : elle peut devenir la deuxième double-championne olympique d’heptathlon, 29 ans après Jackie Joyner-Kersee. L’Américaine est la référence absolue de la discipline : deux titres olympiques (plus une médaille d’argent), deux sacres mondiaux ainsi que les six meilleurs totaux de points de l’histoire ! Troisième performeuse de l’histoire, Thiam (7.013 points) n’est qu’à un souffle de la Suédoise Carolina Klüft (7.032) mais reste à distance du record du monde de Joyner-Kersee établi aux Jeux de Séoul 1988 (7.291). Et si Nafi se transcendait à Tokyo…

Tennis : David Goffin et Elise Mertens doivent lancer une nouvelle série

Depuis 1994, les tennis(wo)men belges avaient remporté au moins un tournoi en simple par an. Mais, en 2020, cette impressionnante série s’est arrêtée. Nos deux numéros 1, David Goffin et Elise Mertens, n’ont rien pu y faire.

Pour le Liégeois, cette saison si particulière (avec son « Covid-blues ») et parsemée de pépins physiques aura ressemblé à un long calvaire : 12 victoires pour 11 défaites avec pour éclaircies une demi-finale à Montpellier en février et un huitième de finale à l’US Open en septembre. Bien trop maigre pour le quinzième mondial qui a récemment fêté son trentième anniversaire. Son changement d’entraîneur (Germain Gigounon a remplacé Thomas Johansson) est la première étape vers le renouveau. Mais celui-ci passera par des victoires. Et un titre ?

Un sacre en 2020, Mertens, elle, n’en est pas passée loin. Sauf que Aryna Sabalenka, sa meilleure amie et partenaire de double (elles ont remporté le tournoi d’Ostrava en octobre), a mieux géré leur duel en finale à Linz en novembre, comme Simona Halep à Prague en août. La quart de finaliste de l’US Open se contentera du titre honorifique de joueuse ayant remporté le plus de matches sur le circuit WTA en 2020 (34 victoires pour 13 défaites). Mais c’est de bon augure pour 2021.

Hockey : les Red Lions doivent faire oublier Rio

Une médaille d’argent aux Jeux olympiques peut souvent constituer le sommet d’une carrière. Pour les Red Lions, celle décrochée à Rio 2016 –défaite face à surprenante Argentine en finale- ne doit être que le début d’une série encore plus belle. De fait, s’ensuivront une deuxième place à l’Euro (2017), un titre mondial (2018) et européen (2019) ainsi qu’une breloque en argent pour la première édition de la Pro League (2019). Le tout saupoudré d’une place de numéros 1 mondiaux et un statut d’équipe à battre composée de certains des meilleurs joueurs de la planète comme Arthur Van Doren ou Vincent Vanasch. La suite logique était un couronnement lors des Jeux olympiques de Tokyo. Cela devra attendre un an de plus. « On sera encore plus fort en 2021 », a déjà annoncé le sélectionneur Shane McLeod, qui a aussi prolongé son bail d’un an pour accompagner les Lions aux JO. « Je n’ai vu aucune équipe mondiale évoluer avec autant de consistance que la nôtre lors de l’Euro 2019 ou de la Coupe du monde 2018. »

Basket : les Cats, une première ambitieuse

Ces dernières années, les Cats ont sacrément aiguisé leurs griffes : troisièmes à l’Euro 2017, quatrièmes au Mondial 2018, cinquièmes à l’Euro 2019, atteignant la sixième place au ranking mondial en décembre après leur qualification pour l’Euro 2021. Le sélectionneur Philip Mestdagh a parfaitement tiré profit d’Emma Meesseman –une des meilleures joueuses de la planète (elle a même été MVP des Finales WNBA 2019)- tout en créant un groupe très solide à ses côtés avec notamment une Julie Allemand qui a pris une nouvelle dimension depuis un an.

C’est donc avec une légitime ambition qu’elles aborderont les JO (première participation pour une équipe de basket belge). Pour peu d’éviter l’ogre américain (huit des onze titres olympiques, dont les six derniers !) avant les demi-finales, les basketteuses belges peuvent même rêver du podium. Comme à l’Euro en juin qui leur servira de tremplin pour Tokyo mais aussi pour un nouveau cycle, car de leur résultat, dépendra leur accession aux tournois qualificatifs pour les Mondiaux 2022. Cette continuité est d'autant plus importante qu'elles intègrent une nouvelle génération tout aussi prometteuse.

Gymnastique : Nina Derwael pour un doublé nippon

Nina Derwael - Photo News

Alors qu’elle devait être celle de sa consécration aux JO, 2020 aura été une année blanche pour Nina Derwael, qui aura 21 ans en mars prochain. Ce n’est donc que partie remise pour la meilleure « barriste » du moment (elle est double championne du monde en titre aux barres asymétriques) qui a énormément travaillé techniquement pour garder une marge sur ses rivales en vue des Jeux de Tokyo en 2021 ainsi que des Mondiaux qui auront lieu en octobre à Kitakyushu, au… Japon. Même si elle n’a pas exclu d’aller jusqu’à Paris 2024, Tokyo est sa meilleure chance de décrocher un titre olympique, ou au moins une première médaille.

Rallye : Thierry Neuville, une malédiction à briser

Ce titre 2020, « qui aura moins de valeur » avait-il dit, il n’en voulait pas. Ça tombe bien, Thierry Neuville ne l’a pas décroché. Par contre, il a dérogé à son bonne habitude –prise en 2103, 2016, 2017, 2018 et 2019- de terminer vice-champion du monde WRC pour ne prendre que la quatrième finale, derrière Sébastien Ogier qui a coiffé sa septième couronne, Elfyn Evans et Ott Tänak. « En 2021, j’espère qu’on aura des conditions normales », avait dit Neuville au terme de la défunte saison. Loupé puisque le Rallye de Suède a déjà été annulé, laissant 11 épreuves au calendrier (provisoire). Mais même un titre « au rabais », ce serait déjà bien…

Judo : Matthias Casse doit mettre Tokyo ippon

Matthias Casse - Photo News

Depuis son titre de champion du monde juniors (2017), Matthias Casse ne cessait de monter en puissance avec, notamment, le titre européen, l’argent mondial et le sacre au Masters en 2019. Il avait repris 2020 sur les chapeaux de roue en s’imposant au Grand Chelem de Paris avec une place de numéro 1 mondial dans sa catégorie (-81 kg) à la clé. L’arrêt fut brutal et le redémarrage plus délicat (« seulement » troisième de l’Euro en novembre). Mais s’il retrouve sa forme d’avant, l’Anversois (24 ans en février) pourra envoyer tout le monde au tapis lors des Jeux de Tokyo.

Formule E : Stoffel Vandoorne peut faire mieux que sa deuxième place

Mi-décembre, il a repris le volant de la Mercedes F1 pour des essais officiels à Abou Dabi. Même s’il les a savourés comme il se doit, Stoffel Vandoorne ne perd pas de vue son principal objectif : la saison de Formule E qui démarre à Santiago (Chili) les 16 et 17 janvier. Toujours sous les couleurs de l’écurie allemande et dans une discipline où il a de plus en plus de repères. En témoigne cette première victoire décrochée lors de l’ultime manche de la saison 2020 lui permettant de prendre la deuxième place du championnat du monde. Pour faire mieux, Vandoorne devra prendre le meilleur sur le champion en titre (le Portugais Antonio Felix da Costa), et aussi s’appuyer sur une écurie Mercedes plus solide et plus performante, qui aura toujours à faire à très forte concurrence.