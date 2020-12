Coronavirus: les Belges sont davantage restés à la maison le jour de Noël que leurs voisins européens

Les Belges sont davantage restés à la maison le jour de Noël que leurs voisins. « Nous avons un peu mieux fait les choses, explique Yves Van Laethem. En Belgique on a un chiffre de 28 % de gens qui sont restés à domicile pour le jour de Noël, alors qu’il s’agit de 22 % pour les Pays-Bas, 23 % pour la France, 25 % pour l’Allemagne et 27 % pour le Royaume-Uni. Ceci est donc un bon résultat et correspond à ce qu’on souhaitait. »