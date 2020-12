Ivan Vukomanovic : « Mbaye a tout à gagner ! »

Depuis le début du vingt-et-unième siècle, ils ne sont que deux à avoir, comme Mbaye Leye, été propulsés sur le banc liégeois sans avoir fait leurs armes dans des clubs plus modestes : Michel Preud’homme en 2001, lors du premier de ses trois mandats d’entraîneur des Rouches, et Ivan Vukomanovic, à l’automne 2014.

D’abord adjoint (comme Leye), il avait endossé le costume de T1 suite au licenciement de Slavo Muslin. « Débuter dans un club comme le Standard n’est pas plus difficile que se lancer ailleurs. Au contraire. Tout y est plus rapide, vous apprenez beaucoup plus vite qu’ailleurs.

« Mbaye ne passe pas non plus directement d’une carrière de joueur à un poste d’entraîneur principal, son expérience comme adjoint va lui servir, surtout qu’il a œuvré aux côtés de Michel Preud’homme, son mentor qui va sans doute encore beaucoup l’aider. Et puis, le vestiaire, l’organisation et la vie d’un club, du Standard en particulier, il connaît. Il connaît la direction, les joueurs, les gens qui travaillent dans le club mais aussi l’ambiance et l’énergie que dégage ce club. Il n’a pas une grande expérience d’entraîneur, même comme adjoint, mais son vécu de joueur va énormément lui servir. Il a travaillé avec des très bons entraîneurs, comme Preud’homme bien sûr mais aussi Francky Dury. Il les a observés et a appris à leurs côtés. »

Pour beaucoup, Mbaye Leye prend un risque en se lançant dans l’aventure liégeoise, dans un contexte loin d’être idéal. Ivan Vukomanovic n’est pas de cet avis. « Mbaye n’a rien à perdre, il a tout à gagner dans cette expérience. Ça ne peut qu’être un boost dans sa carrière ! », assure-t-il.