Nainggolan passe la visite médicale avec Cagliari : «Je n’ai pas reçu ma chance à l’Inter»

Actif à Cagliari de 2010 à 2014 puis en prêt la saison dernière, Radja Nainggolan est prêt pour revenir dans le club sarde une troisième fois. Le médian belge a en effet été prêté pour six mois par l’Inter. Il ne manque plus que la visite médicale pour rendre ce passage officiel.

Snobbé par Antonio Conte, Nainggolan poussait depuis un moment pour un départ vers Cagliari. Cette saison, il n’a accumulé que 45 minutes avec l’Inter. Intercepté par les micros de Tuttomercatoweb.com, Nainggolan a commenté ce transfert. « Je suis content de revenir à Cagliari mais le transfert n’est pas encore officiel. Je n’ai pas de regrets pour mon aventure à l’Inter. Je me suis mis à la disposition du coach mais je n’ai pas reçu ma chance, tant pis. »

A Cagliari, Nainggolan retrouvera son ancien coach à la Roma Eusebio Di Francesco et devrait former un duo au milieu de terrain avec l’ancien standardman Razvan Marin. Les médias spécialisés italiens envisagent aussi un rôle un peu plus offensif pour le ‘Ninja’.