Voyage à l’étranger: un code spécial pour distinguer les déplacements professionnels

Cela est un peu passé inaperçu mais il a été décidé lors du dernier Comité de concertation de réfléchir à une facilitation des voyages… professionnels. « Le système sera prêt pour le lundi 4janvier », confirme Karine Moykens, responsable de la task force testing-traçing. « Le formulaire Passenger Locater Form que tout le monde doit remplir lorsqu’il passe plus de 48heures à l’étranger sera divisé entre un volet pro et non professionnel. Le score qui détermine si vous devez être en quarantaine en fonction des réponses que vous donnez sur vos activités à l’étranger sera alors différent. »

Ceux qui voyagent pour le boulot (et respectent les gestes barrières scrupuleusement) pourront donc plus facilement éviter la quarantaine. Mais que les voyageurs de « loisirs » n’espèrent pas pouvoir cocher « voyage pro » pour éviter de rester à la maison : « Il faudra donner un code qu’on obtiendra via son employeur, qui doit lui-même attester via un site internet de la période et la raison du voyage à l’étranger. Sans ce code, cela ne fonctionnera pas. »

