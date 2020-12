Deux buts, 30 matches manqués, aucun match complet : la triste année 2020 d’Eden Hazard en chiffres (vidéos)

15 : C’est le nombre de matches disputés par Eden Hazard en 2020. Le Diable rouge a disputé 11 matches de Liga (8 la saison dernière, 3 cette saison-ci) et quatre matches de Ligue des Champions (1 la saison dernière, 3 cette saison-ci.

7 : les blessures se sont enchaînées pour Eden Hazard en 2020. Fêlure au pied, fissure du péroné, coup direct, blessures musculaires, douleurs à la cheville et même coronavirus. Le nº7 du Real Madrid a dû s’arrêter sept fois à cause de soucis de santé.

30 : Ces blessures à répétition qui l’ont empêché d’enchaîner les prestations et de retrouver du rythme lui ont fait manquer 30 matches (+3 matches sur le banc) sur les 48 disputés par le Real Madrid cette année.

0 : Sur les huit matches disputés par les Diables rouges en 2020, Eden Hazard n’en a joué aucun. Epargné par Roberto Martinez contre l’Islande et le Danemark à l’aller (il était sur le banc), Hazard a manqué les matches suivants pour blessure ou à cause du coronavirus.

2 : Eden Hazard a marqué deux buts en 2020. Le premier le 31 octobre face à Huesca en Liga et le suivant sur penalty face à l’Inter en Ligue des Champions un mois plus tard. Son seul autre but sous le maillot madrilène remonte à octobre 2019 contre Grenade.