Un Comité de concertation est en cours: voici pourquoi

Un Comité de concertation, qui fait suite à des échanges entamés mardi soir, se tient en ce moment. Fédéral et régions veulent valider des mesures pour le contrôle, la quarantaine et la manière de tester les personnes qui arrivent ou reviennent de l’étranger.

Pour rappel, Frank Vandenbroucke a demandé aux experts quelles mesures pourraient être prises pour éviter que les vacanciers ne reviennent avec le mutant dans leur bagage, à l’heure où la Belgique est (enfin) dans le peloton des bons élèves européens, chez qui le virus circule le moins. Et cette piste d’un test obligatoire pour tout qui rentre au pays a la cote auprès des experts. « L’idée est vraiment de décourager les gens de partir à l’étranger puisque c’est toujours vivement déconseillé », nous explique-t-on. Imaginez des Belges en vacances au ski en Autriche. Avant de rentrer, ils devront trouver un centre pour se faire tester sur place moins de 72 heures avant leur retour. Ce qui nécessite pas mal d’organisation… et pourra se solder par des vacances prolongées en quarantaine si le test est positif. De quoi décourager les gens de partir, c’est le but.