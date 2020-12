De la fausse viande halal à l'origine d'un énorme scandale en Malaisie

Un journal local, le New Straits Times, a révélé qu'un cartel organisait l'importation de viandes non-halal (depuis la Chine, l'Ukraine, l'Amérique du Sud...) et soudoyait des agents gouvernementaux pour faire entrer ces produits de contrebande en Malaisie en les mentionnant comme halal. Très bien structurée, cette fraude se serait déroulée pendant plus de 40 ans.

L'enquête n'en étant qu'à ses prémices, certaines zones d'ombres subsistent. Toutefois, il semblerait que des viandes de cheval et de kangourou aient été estampillées "viande de boeuf halal".

La police va déployer d'importants moyens pour démanteler ce système. De son côté, le gouvernement prévoit de mettre en place une commission d'enquête spéciale, annonce-t-il, dans l'espoir d'apaiser une population très en colère.