La bonne entame de championnat, la victoire dans le derby wallon, le Clasico décevant, la crise,... Revivez la moitié de saison du Standard en vidéos

Après une saison coupée dans son élan par la crise du coronavirus (il ne restait plus qu’une rencontre à disputer dans la phase classique), qui a vu les hommes de Preud’homme terminer à la cinquième place suite à un revers à Charleroi et un nul décevant face à Saint-Trond, les Liégeois entamaient ce nouvel exercice avec de grands espoirs. Exit l’ancien gardien du club, place à un nouveau visage à la tête des Rouches : Philippe Montanier, un autre portier reconverti en coach. Et le Français a une carte de visite assez séduisante : la Real Sociedad, le Stade Rennais, le Racing Lens… D’autant plus que le technicien est reconnu pour son travail avec les jeunes, ayant notamment fait connaître Antoine Griezmann et Ousmane Dembele. De bon augure donc pour un club dans une situation financière compliquée, qui se voit dans l’obligation de compter plus sur son centre de formation que sur d’éventuels transferts pour se renforcer. La preuve avec les nouveaux noms arrivés en bord de Meuse : Muleka, Sylvestre, Jans, Henkinet et Tapsoba. Aucune grosse pointure, plutôt des paris sur l’avenir. Dans le sens inverse, le seul joueur important à avoir plié bagage est Mergim Vojvoda, parti tenter sa chance au Torino.

Et ces derniers ont tenu leur rang. Même si les coéquipiers de Kylian Hazard ont donné un peu de travail à Bodart, ce sont bel et bien les principautaires qui ont dominé la rencontre. Une domination qui s’est concrétisée dix minutes après le retour des vestiaires, via une belle infiltration de Samuel Bastien.

Waasland-Beveren – Standard

Place alors à Waasland-Beveren, un autre club à la portée des Rouches. Les pensionnaires du Freethiel avaient terminé l’exercice précédent à la dernière position du classement. Vu l’arrêt prématuré de la compétition, ils avaient été miraculeusement sauvés de la relégation. Pour les hommes de Montanier, cette joute semblait donc être une nouvelle occasion de se mettre en jambes pour les chocs qui allaient suivre.

Pourtant, les principautaires ont joué à se faire peur. Après une première période fébrile, ce sont les Waeslandiens qui ont ouvert la marque, grâce à un très bon travail d’Albanese, un… Liégeois ! Mais les Rouches se sont ensuite réveillés, et ils ont renversé la vapeur en trois minutes à peine, notamment via un bijou de Selim Amallah.

Standard – Genk

Place aux choses sérieuses pour le Standard ! Après deux adversaires moins réputés, les Liégeois s’apprêtaient à affronter leur premier vrai test de la saison. Après une victoire lors du match inaugural face à Zulte, les Limbourgeois restaient sur un partage concédé contre une surprenante équipe d’OHL.

Mais les Liégeois n’ont pas su en tirer profit. Les deux camps se sont donc quittés sur un nul bien décevant, avec peu d’occasions franches. Seul fait de jeu à retenir, l’exclusion d’Amallah, qui a pris sa deuxième carte jaune en… shootant dans le poteau de corner, de frustration…

Beerschot – Standard

Pour sa première saison dans l’élite du championnat belge, le Beerschot a su déjouer tous les pronostics. Après trois victoires en autant de journées, les hommes d’Hernan Losada occupaient la première place du classement. En pleine bourre après leur succès face au Club de Bruges, les Anversois constituaient donc un sérieux test pour les Liégeois.

Des Liégeois eux aussi très surprenant, puisque, privés de Vojvoda (tout juste parti au Torino) et Selim Amallah (suspendu) dans ce qui avait tout du match piège, ils ont réussi à se sublimer et n’ont finalement fait qu’une bouchée des Anversois. Les hommes de Montanier ont livré une belle prestation, peut-être leur plus aboutie à ce moment-là de la saison, lors de laquelle ils semblaient avoir enfin trouvé une solution à leur problème d’efficacité offensive.

OHL – Standard

Autre montant, l’équipe d’OHL a connu un début de saison bien différent de celui du Beerschot. Deux partages, contre Eupen et Genk, puis une défaite face à Charleroi, avant d’engranger sa première victoire à Waasland-Beveren. Un bilan, somme toute, correct pour des montants, qui pointaient à la 9e position avant de recevoir les Liégeois.

Motivés par leur solide prestation à Anvers et le retour d’Amallah, ceux-ci pensaient avoir enfin lancé leur saison. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu dans cette rencontre. Les principautaires ont peiné à la construction, ont péché à la finition et se sont vus réduits à dix à l’heure de jeu, suite au second bristol jaune reçu par Gavory. Les Louvanistes, de leur côté, ne se sont pas fait prier pour les punir…

Standard – Courtrai

Après leur première défaite de la saison, il était très important pour les Rouches de ne surtout pas se laisser abattre. La réception de Courtrai était l’occasion de rebondir immédiatement. D’autant plus que le championnat restait ouvert et que la deuxième position était toujours à portée des Liégeois.

Cette rencontre marquait également le grand retour dans le onze de base de Mehdi Carcela. L’enfant de Bressoux, titularisé pour la première fois en championnat, a même reçu une ovation des quelque 6.000 spectateurs présents.

Standard – Zulte Waregem

Perchés à la deuxième position du championnat, les Liégeois étaient en pleine bourre avant de recevoir Zulte. Les hommes de l’inusable Francky Dury, quant à eux, venaient de subir une véritable humiliation à domicile, face au Club de Bruges (0-6). Les principautaires étaient donc logiquement confiants avant d’aborder cette joute.

Mais il y avait une donnée qu’il fallait également prendre en compte : trois jours plus tôt, la bande de Vanheusden avait disputé 120 minutes face à Vojvodina… Une qualification obtenue à l’arrache, qui aura laissé des traces sur les organismes liégeois.

La preuve, ils ont eu toutes les peines du monde à rentrer dans le match et ont été punis après dix minutes seulement par un ancien de la maison : Jean-Luc Dompé… Mais les Rouches ont eu le mérite de ne rien lâcher, et ils se sont vus récompensés de leur abnégation en fin de match !

Charleroi – Standard

Après le partage décevant concédé face à Zulte Waregem, place au premier choc wallon de la saison ! Les éléments ne semblaient pas parler en faveur des Rouches avant ce derby. Pour leur septième rencontre en 22 jours à peine, ceux-ci se déplaçaient dans l’antre du leader de la Pro League. Les Carolos, dans une forme étincelante en ce début de championnat, étaient toujours invaincus. Les hommes de Belhocine venaient d’enchaîner six victoires de rang, avant de concéder un partage face à Mouscron lors de la rencontre précédente.

Mais ce n’est pas ce qui allait effrayer les principautaires. Remontés à bloc grâce au soutien des supporters, qui ont accompagné une partie du trajet du car des joueurs, les Liégeois ont livré une solide prestation, récompensée par deux buts des jeunes Raskin et Balikwisha.

Standard – Club Bruges

Après le derby wallon, c’est un autre choc au sommet qui attendait les Liégeois : une joute face au Club de Bruges ! Après une entame de saison ratée (deux défaites en trois rencontres), les hommes de Philippe Clement restaient sur une série de cinq victoires, dont un cinglant 3-0 face à Anderlecht…

Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que ce match fut riche en rebondissements ! Des occasions des deux côtés, un penalty manqué par Maxime Lestienne et une égalisation liégeoise dans les derniers instants du match grâce à un second penalty : le duel pour la deuxième place a tenu toutes ses promesses…

Saint-Trond – Standard

Confortablement installés dans le podium de la Pro League, les Liégeois recevaient Saint-Trond, en pleine lutte tout en bas du classement. Un match, sur le papier, plus aisé que le précédent, face à l’ogre brugeois. Raison pour laquelle Philippe Montanier s’est laissé aller à quelques rotations dans son effectif.

Les supporters ont notamment pu découvrir le jeune Français Eddy Sylvestre, débarqué cet été de Nice. L’ailier était titulaire au coup d’envoi, et a pu montrer un échantillon de son potentiel jusqu’à la 54e minute. C’est d’ailleurs la seule et unique fois où on l’a vu sur un terrain belge…

L’ancien Niçois et ses coéquipiers n’ont tout simplement pas fait le poids face à une surprenante équipe trudonnaire, menée par un De Ridder dans une forme étincelante et auteur d’un très joli but.

Standard – KV Ostende

Standard-Ostende, c’est LE tournant dans la saison des Rouches. Deux mois après les faits, on peut affirmer que cette rencontre a marqué le début du déclin des Liégeois. Notamment à cause d’un triste événement : la grave blessure de Zinho Vanheusden. Après un changement de direction, le capitaine principautaire s’est effondré, hurlant de douleur. Le verdict est sans appel : c’est une rupture du ligament croisé…

Pour le club de Bruno Venanzi, c’est un coup dur. Pour ne pas dire une catastrophe. Le défenseur central était véritablement l’âme de cette équipe, et nul autre joueur de l’effectif ne saurait avoir le même impact.

Au final, la rencontre face à Ostende se soldera par une victoire, arrachée dans les arrêts de jeu grâce à une tête victorieuse de Noë Dussenne. Un résultat qui pourrait presque être anecdotique au vu du malheur que constitue la perte de Vanheusden. Sauf que, en réalité, c’était la dernière victoire liégeoise en championnat en 2020, alors qu’il restait deux mois à jouer. Deux mois extrêmement longs pour les supporters du Standard…

Antwerp – Standard

Pour leur première rencontre après la perte de leur capitaine, les Rouches se rendaient au Bosuil pour y affronter l’Antwerp d’Ivan Leko. Une rencontre qui s’annonçait compliquée pour le Standard, également privé de Selim Amallah, de Collins Fai et de Jackson Muleka…

Philippe Montanier se voyait dans l’obligation d’aligner une équipe très jeune : cinq des joueurs utilisés avaient 19 ans ou moins. Ce fut même l’occasion pour Hugo Siquet, 18 ans à peine, de fêter sa première titularisation ! Une situation d’autant plus compliquée au vu de l’expérience de certains joueurs en face, comme Refaelov, Haroun ou Mbokani…

Pourtant, Samuel Bastien et ses coéquipiers n’ont rien lâché, et ils sont parvenus à revenir à Liège avec un point. Celui du courage et de la jeunesse.

Standard – Eupen

Après une trêve internationale qui a permis de reposer certains organismes bien usés par la récente répétition des matches, le Standard recevait Eupen dans son antre.

Tout avait bien commencé pour le Standard dans cette rencontre. Devant au tableau d’affichage grâce à un superbe geste de Bokadi, les Rouches se sont rendus coupables de quelques erreurs de concentration. Un but encaissé dans la foulée de l’ouverture du score du score, puis l’exclusion, évitable, de Shamir juste avant la mi-temps…

Forcément, le visage de la seconde période allait être bien différent. Un Eupen bien plus entreprenant passait logiquement devant au score, sur un superbe coup franc de Peeters. La fin du match restera toutefois dans l’histoire du club liégeois. À quelques secondes de la fin du temps réglementaire, Arnaud Bodart surgit de nulle part pour pousser un ballon qui traîne au fond des filets ! Un moment historique qui rappelle le but de Sinan Bolat en Ligue des Champions et qui, surtout, permet d’éviter de justesse une défaite pour le Standard…

Anderlecht – Standard

L’un des pires Clasicos de l’histoire. Privés de stade, les supporters des deux camps avaient réussi à faire monter la pression les jours précédant la rencontre, à l’aide de messages adressés aux joueurs. Mais, à l’arrivée, ce Clasico a abouti à un match nul, dans tous les sens du terme. Pas d’occasion franche, pas d’intensité dans les duels et aucune envie : ils semblent bien loin les Clasicos d’il y a quelques années qui déchaînaient les foules…

Standard – Malines

Après un nul sans véritable fond de jeu à Anderlecht et une défaite malgré une bonne première période à Glasgow, les Liégeois avaient l’occasion de se relancer avec la réception de Malines. Une équipe à la peine en championnat, qui luttait pour sa survie, et qui se voyait privé de deux joueurs importants pour l’occasion : Steven Defour et Igor De Camargo. Deux noms bien connus en bord de Meuse…

Cette fois, les Rouches se sont montrés entreprenants. Mais, comme trop souvent lors des derniers mois, la finition leur a fait défaut. Les hommes de Wouter Vrancken, eux, ne se sont pas fait prier pour punir les Liégeois dans les dernières minutes de la rencontre et pour arracher un point vital dans leur lutte pour le maintien.

La Gantoise – Standard

Suite à ses deux dernières défaites en championnat, face à Zulte et Ostende, La Gantoise pointait à une décevante treizième place. Pour tenter de sortir de cette crise dans laquelle son club est englué depuis le début de saison, le président Ivan De Witte n’a pas hésité à rapatrier Hein Vanhaezebrouck. Suite aux trois échecs en quelques mois à peine de Thorup, Bölöni et De Decker, l’ancien coach des Mauves semblait être la seule personne capable de ramener de la sérénité aux Buffalos.

Un équilibre qui a permis aux Buffalos de dominer le Standard. Dans une rencontre relativement ouverte, les Gantois ont réussi à prendre le dessus, grâce à un but de l’inévitable Yaremchuk en fin de match. Un résultat qui met le Standard dans une position très inconfortable. On peut même l’affirmer : après cette rencontre, la crise n’est plus à Gand, elle est bel et bien à Liège…

Courtrai – Standard

Jouer à Courtrai, sur le terrain que l’on connaît, un mercredi soir, ça n’a rien de glamour. Par contre, ça a tout du match-piège. Et, évidemment serait-on tenté de dire, les Rouches sont tombés en plein dedans… Ils n’ont d’ailleurs même pas eu le temps de faire illusion dans ce match, puisqu’ils ont encaissé un but après moins de deux minutes ! Il ne fallait pas arriver en retard devant votre télé…

Ils ont tout de même tenté, tant bien que mal, de revenir dans le match en deuxième période, mais en vain. Une prestation médiocre qui ne fait que confirmer ce qui planait dans l’air depuis quelques semaines : ça ne sent pas bon pour le coach normand…

Standard – Mouscron

Au moment d’aborder cette réception de Mouscron, les choses sont bien définies au Standard : il reste deux rencontres en 2020, à chaque fois contre des équipes du (très) bas de classement, donc deux occasions pour Philippe Montanier de sauver sa peau. Les joueurs, soi-disant à 100 % derrière leur coach, auraient donc dû être remontés à bloc pour montrer qu’ils peuvent finir l’année en beauté et sauver la peau du Français. Et pourtant, il n’en fut rien…

Standard – Saint-Trond

Dernier match d’une année qui commençait à être très longue pour les fans liégeois. Et ceux-ci n’ont pas hésité à crier leur colère. Au travers de banderoles tout d’abord. Placées aux alentours du stade, celles-ci visaient directement la direction, les joueurs et l’entraîneur. « Reprenez vos chèvres et cassez-vous », « Montanier dégage »… Les supporters ont souvent rivalisé d’imagination afin de faire passer leur message.

Et ils ont même terminé en apothéose, le soir même du match, en se postant derrière une tribune, à l’extérieur du stade, pour chanter leur agacement. Avant, bien sûr, d’être dispersés par la police, Covid oblige.

Mais, malgré tout, le message n’a pas semblé passer auprès des joueurs. Dominé par la lanterne rouge, les principautaires ont réussi le triste exploit de perdre deux fois contre Saint-Trond en une seule et même saison, ce qui n’était jamais arrivé dans l’histoire du club liégeois…

Montanier sort, Leye fait son entrée

Forcément, après une telle série de résultats décevants, la direction ne pouvait pas se permettre de ne pas réagir. Face à une telle pression populaire, conserver Montanier aurait presque pu être pris comme de la provocation dans l’esprit des supporters.

Après la défaite face à Saint-Trond, Bruno Venanzi, Michel Preud’homme et Alexandre Grosjean ont donc décidé de prendre leurs responsabilités, en mettant fin à la collaboration avec l’ancien de Lens. Quelques jours après, c’est Mbaye Leye, ancien de la maison, qui faisait son retour en terres liégeoises. Un retour par la grande porte pour le Sénégalais, qui avait été remercié de son rôle d’entraîneur adjoint lors de l’arrivée de Philippe Montanier…