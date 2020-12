Coronavirus - Tourisme dans les Hautes Fagnes, entre pertes et affluence des touristes d'un jour

Si une partie du secteur des hébergements et des lieux d'excursion des cantons de l'Est n'a pas pu ouvrir ses portes aux touristes et visiteurs à cause des mesures sanitaires, les chutes de neige ont attiré de nombreux touristes d'un jour dans les Hautes Fagnes lors des congés scolaires d'hiver 2020-2021, ressort-il mercredi d'une enquête en ligne menée par l'Agence du Tourisme des Cantons de l'Est (ATCE).

Par Belga