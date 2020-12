Retour de l’étranger: test et quarantaine obligatoires, sauf quelques exceptions

Toute personne de retour en Belgique d’un séjour en zone rouge de plus de 48 heures devra rester en quarantaine , a annoncé mercredi le cabinet du Premier ministre, Alexander De Croo, dans un communiqué diffusé à l’issue d’un Comité de concertation. Elle devra en outre passer un test de dépistage PCR le premier jour et le septième de jour de la quarantaine.

- Les étudiants sont autorisés à interrompre exceptionnellement leur quarantaine pour présenter un examen, et uniquement pour présenter l’examen.

À partir du 4 janvier 2021, l’évaluation du Passenger Locator Form (PLF), soit le formulaire que doivent remplir les personnes se rendant en Belgique, tiendra compte des déplacements professionnels certifiés par l’employeur.

Ceux qui voyagent pour le boulot (et on respecte les gestes barrières scrupuleusement) pourront donc plus facilement éviter la quarantaine. Mais que les voyageurs de « loisirs » n’espèrent pas pouvoir cocher « voyage pro » pour éviter de rester à la maison : « Il faudra donner un code qu’on obtiendra via son employeur, qui doit lui-même attester via un site internet de la période et la raison du voyage à l’étranger », explique Karine Moykens, responsable de la task force testing-traçing. Avant d’ajouter : « Sans ce code, cela ne fonctionnera pas. »

Renforcement des contrôles

Comme annoncé mardi, un effort particulier sera consenti pour renforcer le contrôle du respect de ces mesures dans le cadre du trafic transfrontalier, notamment le remplissage du Passenger Location Form et le test négatif obligatoire que doivent présenter les non-résidents.

Depuis plusieurs jours, alors que le congé de fin d’année touche à sa fin, des infectiologues réclament un durcissement des mesures pour les personnes venant de l’étranger, qu’elles soient ou non résidentes en Belgique. La pandémie a commencé en Belgique à la fin février 2020, lors du retour des vacances de Carnaval, menant deux semaines plus tard au premier confinement.