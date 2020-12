Brexit: Boris Johnson a signé l’accord conclu avec l’UE (photos et vidéo)

Ce texte, signé à Downing Street devant les caméras, marquera «le début d’une merveilleuse relation entre le Royaume-Uni et nos amis et partenaires de l’Union européenne», a déclaré M. Johnson, selon les images diffusées par la chaîne de télévision Sky News, saluant «un excellent accord pour notre pays».

«Le meilleur ami et allié»

Mercredi également, face aux députés de la Chambre des Communes qui ont approuvé le texte à une très large majorité, le Premier ministre britannique avait indiqué que le Royaume-Uni serait «le meilleur ami et allié» de l’Union européenne. Le dirigeant conservateur a aussi espéré que cet accord «mette fin à une partie de la rancune et des récriminations» et permette aux Britanniques de «passer à autre chose» après les quatre ans et demi de déchirements ayant suivi le référendum de juin 2016.

L’accord a été signé côté européen en matinée par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, et Charles Michel, président du Conseil européen.