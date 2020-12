Suspension de quarantaine pour les étudiants en examen: «C’est de la folie»

« Les conditions de la session de janvier sont déjà particulièrement stressantes » avec une partie des examens en présentiel, une mesure annoncée par la ministre de l’Enseignement supérieur francophone, Valérie Glatigny, que conteste également la FEF. Pour la Fédération, le risque est de voir « des hordes d’étudiants se rendre sur leur campus en utilisant les mêmes transports ». Parmi eux, certains seront donc potentiellement plus à risque puisqu’ils reviendront de zone rouge.

La Fédération des étudiants francophones (FEF) a dénoncé mercredi l’exception prévue pour les étudiants dans la quarantaine obligatoire après un séjour à l’étranger de plus de 48 heures, décidée dans l’après-midi par le Comité de concertation. Celui autorise en effet les étudiants à interrompre leur quarantaine pour présenter un examen, et uniquement dans ce cas. Un non-sens qui ajoute de l’inquiétude dans un contexte déjà difficile pour les étudiants, estime la FEF.

Pour les Jeunes du CDH, « Valerie Glatiny accepte de mettre en danger les étudiants comme aucune autre partie de la population ». Selon eux, cette annonce de la ministre de l’Enseignement supérieur est absolument scandaleuse. « Vu que certains établissements et enseignants n’arrivent pas à imaginer pas les évaluations comme étant autre chose que la restitution, assis devant une feuille, la ministre met en danger les étudiants, acceptant un risque dangereux et inutile, qui n’a été accepté pour aucune autre partie de la population. »

Pour les Jeunes du Centre Démocrate Humaniste, « on ne fait pas venir un étudiant à risque Covid dans une pièce fermée non aérée avec des dizaines d’autres jeunes pendant des heures ». Et d’ajouter : « C’est de la folie. »