Alexander De Croo sur les nouvelles mesures: «On ne voudrait pas importer en Belgique une nouvelle variante du virus»

Les voyageurs qui entreront sur le territoire belge par la voie des airs, fluviale ou du chemin de fer seront systématiquement contrôlés, a assuré mercredi la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden. Les nouvelles règles décidées plus tôt dans la journée par le Comité de concertation stipulent que toute personne de retour en Belgique d’un séjour en zone rouge de plus de 48 heures devra rester en quarantaine et subir un test de dépistage PCR le premier et le septième jour de la quarantaine.

Les contrôles seront systématiques aux gares, ports et aéroports, soit pour tous ceux qui ont emprunté des transports publics pour rallier la Belgique, a indiqué Annelies Verlinden. Les automobilistes seront soumis à des contrôles réguliers – et visibles, ajoute son cabinet – aux frontières.

Le chef du gouvernement a également dit ne pas regretter d’avoir laissé les frontières ouvertes, soulignant que la Belgique était un « nœud » en termes de mobilité et qu’elle abritait les sièges de nombreuses instances internationales.

M. De Croo a justifié les dernières décisions du Comité de concertation de ce mercredi par les « évolutions récentes inquiétantes », notamment la situation au Royaume-Uni, et la nécessité d’éviter l’importation par des voyageurs d’une nouvelle souche du virus en Belgique. « On ne demande pas ça pour embêter les gens dans leur vie quotidienne, on le demande car on est conscients du fait qu’il y a un danger et on ne voudrait pas importer en Belgique une nouvelle variante du virus ou qu’on soit dans un scénario qu’on a vu dans le passé lors des vacances de printemps. »