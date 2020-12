D1A: le FC Bruges est le grand champion de 2020

L’occasion de faire un bilan chiffré des clubs ayant traversé au sein de la D1A (OHL et le Beerschot, en D1B en début d’année, ne sont donc pas pris en compte) cette année particulière et amputée de nombreuses rencontres (les clubs ont disputé entre 24 et 27 matches, contre 40 en 2019). Sans surprise, le FC Bruges, sacré champion suite à l’arrêt du dernier exercice et en tête de l’actuel championnat, trône en tête de ce classement 2020 avec 72,8 % des points engrangés, soit… 0,3 % de mieux qu’en 2019.

Suivent Genk, Anderlecht et le SC Charleroi. Soit l’actuel quatuor qui domine le classement, les deux Sporting ayant simplement échangé leurs positions.