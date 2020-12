Coronavirus: une fête de mariage avec 30 personnes interrompue à Ostende

Difficile de se projeter dans 2021 après une année 2020 plus que compliquée. Difficile aussi de rester optimiste. Il est possible de se nourrir de cette crise sanitaire, d’en tirer des bénéfices pour mieux avancer et rebondir. Marie Tapernoux, thérapeute, nous explique les leçons à tirer de cette année pas comme les autres.