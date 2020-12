Enseignement: Caroline Désir presse profs et parents de bien respecter les mesures de quarantaine

« (J’) en appelle donc à la responsabilité de l’ensemble des membres du personnel et des parents de retour de zone rouge en les invitant à se conformer strictement aux consignes de mise en quarantaine et de test ».

Suite aux décisions du comité de concertation de mercredi, à compter de ce 31 décembre, toutes les personnes ayant voyagé plus de 48 heures dans une zone rouge sont considérées comme contacts à haut risque et sont dès lors soumises à une quarantaine obligatoire de minimum 7 jours, dont elles pourront sortir en cas de résultats de tests négatifs passés le premier et le septième jour de la quarantaine.