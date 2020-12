L’action de Noël de la Pro League rapporte 145.000 euros, un record

Le maillot le plus prisé a été celui de Charles De Ketelaere (Club de Bruges), qui a récolté pas moins de 4.100 euros. Il est suivi par un autre Brugeois, Noa Lang, et Ritchie De Laet (Antwerp), dont les maillots ont été vendus 1.650 euros.

La douzième édition de la campagne annuelle de Noël de la Pro league a vu les joueurs de D1A et D1B porter un maillot spécial avec le logo de Younited Belgium, le partenaire social de la Pro League anciennement connu sous le nom de Belgian Homeless Cup, maillots qui ont ensuite été vendus aux enchères.

« Grâce à la solidarité de nos supporters et de nos partenaires, Younited peut ainsi renforcer ses activités et faire de notre sport un foyer pour les personnes qui traversent une période difficile. Il s’agit de la meilleure conclusion que l’on puisse tirer en ce dernier jour de cette année particulière. Nous tenons à remercier nos supporters, tous les clubs, partenaires et collaborateurs », affirme Pierre François, CEO de la Pro League.