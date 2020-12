Précompte immobilier: ce qui change au 1er janvier en Wallonie

Le 1er janvier 2020 à minuit, il s’est passé un truc incroyable.

On a embrassé des gens, ou on les a appelés, en leur souhaitant « tout le meilleur pour cette nouvelle année : une bonne santé, de l’amour, de l’argent, un job, une maison, un bébé, beaucoup rire surtout » et on a lâché tout un tas de petits jeux de mots bidon du style « 2020, année de la pinte » et ce genre de bêtises.

Une semaine plus tard, l’OMS confirmait que les cas de pneumonie d’origine inconnue apparus en décembre dans la ville chinoise de Wuhan, étaient dus à un nouveau coronavirus temporairement appelé 2019nCoV.

Après ça, des dizaines et des dizaines de trucs incroyables n’ont plus cessé de se produire.

La vie dedans

2020, c’est l’année où on nous a dit : « Restez chez vous. » On a pensé : «...