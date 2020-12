Moins d'un tiers du Bel 20 termine 2020 dans le vert

Seulement six valeurs de l'indice vedette de la Bourse de Bruxelles ont terminé l'année 2020 sur une performance positive, la palme revenant à la biotech Argenx, qui a bondi de près de 70% sur les 12 derniers mois.

La holding Sofina s'en sort également avec une grande distinction (+43,82%), au contraire des deux autres holdings qui composent le Bel 20: AvH (-11,95%) et GBL (-12,18%) lesquelles ont perdu plus d'un dixième de leur valeur au cours de cette année marquée par la pandémie de Covid-19 et des fluctuations extrêmes des marchés boursiers. Outre Argenx et Sofina, la société immobilière WDP (+21,96%), seules Aperam (+19,75%), UCB (+19,15%) et Colruyt (+4,28%) se sont distinguées en 2020. "La pandémie a accéléré certains changements structurels comme la digitalisation et l'e-commerce. On relève très peu de performances positives au sein du Bel 20, si ce n'est quelques pharmaceutiques ou WDP (spécialisée dans l'immobilier logistique, NDLR) qui profite de l'e-commerce, contrairement à une autre société immobilière comme Befimmo (qui n'est pas dans le Bel 20, spécialisée dans les bureaux et dont l'action a perdu un tiers de sa valeur cette année, NDLR). Aperam a profité de la reprise en Chine et de ses besoins importants en acier. Quant à Sofina, elle est bien positionnée dans les valeurs de croissance de pays émergents, comme l'Inde", observe Peter Vanden Houte, chief economist d'ING Belgique.

Si Argenx a engrangé la plus forte hausse annuelle, c'est une autre biotech qui enregistre la pire performance: Galapagos a perdu plus de la moitié de sa valeur en 2020 (-56,85%). La société courtraisienne Barco (-43,04%), spécialiste des solutions de visualisation, et le groupe télécom Proximus (-36,48%) ne font guère mieux.

Le Bel 20, qui termine l'année sur un repli de plus de 8%, a été lesté par la mauvaise année vécue par son poids lourd, AB InBev. L'action du géant brassicole a perdu un cinquième de sa valeur (-21,59%) sur fond de fermetures dans l'horeca et de report de l'Euro de football. Les Etats-Unis et le Brésil, deux de ses marchés importants, n'ont pas été épargnés par le nouveau coronavirus.