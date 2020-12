Nuit du réveillon: comment faire la fête en évitant les amendes?

Contrairement à Noël, aucun assouplissement n’est prévu ce 31 décembre. Pour éviter les amendes et ne pas stresser sur le coup de minuit, la seule solution est de respecter les règles, qu’on vous rappelle ici.

Combien de personne puis-je inviter ?

Maximum un contact rapproché par foyer. Contrairement à Noël, il n’est pas permis à une personne isolée de recevoir le même jour ses deux contacts rapprochés, il faudra faire un choix limité à une seule personne. En extérieur, on ne peut toujours se voir au maximum qu’à quatre au total et en respectant les gestes barrières. Notez que la consommation d’alcool sur la voie publique est interdite.

Jusqu’à quelle heure puis-je réveillonner ?

À moins de rester dormir chez votre contact rapproché, ce qui n’est absolument pas conseillé, il ne sera pas possible de célébrer les 12 coups de minuit (et plus si affinités) avec d’autres personnes que celles qui composent votre ménage. En Flandre, il faut être rentré à la maison avant minuit au plus tard. En Wallonie et à Bruxelles à 22 heures.