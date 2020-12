Quarantaine et test obligatoires: la capacité de testing à Brussels Airport quadruplée pour les retours de voyage

Près de 8.000 passagers par jour en provenance de zones rouges pourront être testés à partir de ce 1er janvier à Brussels Airport, annonce jeudi le laboratoire privé Eurofins. La capacité de tests va ainsi y être quadruplée afin de soutenir les mesures prises mercredi par le Comité de concertation pour éviter une nouvelle augmentation du nombre d’infections de Covid-19. Un deuxième lieu de tests sera créé dans le hall des arrivées et un drive-in sera également organisé, détaille, de son côté, l’aéroport.

Les résidents en Belgique de retour d’une zone rouge et y ayant séjourné plus de 48 heures doivent désormais obligatoirement se soumettre à un test PRC le premier jour et le septième jour de la quarantaine. À partir du 2 janvier, les personnes recevront à leur retour un SMS qui leur permettra de se présenter dans un centre de test.