Variante du coronavirus: un premier cas venu d’Afrique du Sud détecté en France

La personne aujourd’hui guérie, « s’est immédiatement isolée à son domicile dès l’apparition des symptômes » et « aucun contact à risque n’a été identifié », a assuré le ministère.

Un premier cas du variant identifié au Royaume-Uni en décembre avait été confirmé en France le 25 décembre, à Tours, sur un Français arrivé de Londres quelques jours auparavant.

Vigilance

Pour les deux variants, qui pourraient être plus transmissibles mais pas intrinsèquement plus dangereux, les autorités sanitaires « sont mobilisées pour identifier le plus précocement possible chaque patient contaminé pour les isoler, isoler leurs personnes contacts et les tester, et éviter ainsi la propagation des variants du SARS-CoV-2 sur le territoire national », a assuré le ministère.

Pour chaque personne revenant du Royaume-Uni ou d’Afrique du Sud qui serait testée positive au Covid-19, les prélèvements doivent être séquencés pour confirmer la présence ou non d’un variant du virus.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a mis en garde cette semaine contre un risque « élevé » que ces variants soient une source de pression supplémentaire sur les systèmes de santé et une cause de mortalité plus élevée du fait de leur plus grande contagiosité.