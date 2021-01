En sport, 2020 n’est pas à jeter mais le temps est venu de tourner la page…

Les fans de sport entretenaient les plus grands espoirs au début de l’année 2020. Une année censée être celle de l’Euro de football et des Jeux Olympiques de Tokyo. Mais tout a été chamboulé et les ambitions, les rêves… ont été reportés d’un an (dans le meilleur des cas).

Au cours de cette année, pour éviter de sombrer, le monde du sport a été contraint de se réinventer, d’innover. L’UEFA a imaginé un mini-tournoi à élimination directe pour déterminer un vainqueur à ses deux grandes compétitions : la Ligue des Champions et l’Europa League. Fin août, le Bayern et le FC Séville ont donc été sacrés. Le Tour de France a, pour sa part, été déplacé en septembre et les courses printanières sont devenues automnales. Roland Garros a sauvé la face en programmant son tournoi fin… septembre dans des conditions loin d’être idéales. Cela dit, sur le plan purement financier, l’année 2020 laissera des traces qu’il sera bien difficile d’effacer. Les événements exceptionnels que nous avons et traversons encore ont également démontré le rôle essentiel du public. Le spectacle a perdu de sa saveur.

Durant cette période, un fossé s’est aussi creusé entre le sport professionnel qui a poursuivi, tant bien que mal, ses activités alors que, dans le même temps, le sport amateur s’est arrêté brusquement. Cela laissera aussi des traces indélébiles. Les dégâts sont inestimables. Afin de relever la tête et sortir de la crise, plus que jamais la solidarité sera nécessaire. En Belgique, soulignons, par exemple, le geste de la Pro League qui a décidé de redistribuer à parts égales aux deux ailes du football amateur (l’ACFF et Voetbal Vlaanderen) le montant non attribué de la prime au descendant de D1A, la saison passée. Chaque aile percevra ainsi un montant élevé à… 500.000 euros.

Oublier 2020, faire une croix sur cette année maudite serait cependant injuste pour ces sportifs qui ont performé au plus haut niveau.