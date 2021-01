NBA: John Wall fait ses débuts avec les Rockets, première défaite pour Orlando (vidéo)

«C’était génial de commencer par une première victoire. Mon boulot, c’est d’aider James (Harden) le mieux possible et de lui faciliter la vie sur le terrain», a expliqué Wall après la rencontre, qui s’est joué devant seulement 3.200 spectateurs en raison de la pandémie de coronavirus.

Avec 22 points et neuf passes décisives, Wall a bien marqué les esprits pour ses débuts sous le maillot des Rockets, pour lesquels démarraient également DeMarcus Cousins et Eric Gordon.

Harden a également été l’auteur de huit passes décisives et six rebonds lors de ce premier duel entre Houston et Sacramento. Le second aura lieu dimanche à Houston.