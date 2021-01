Contrôle technique, recyparc, plastique: tout ce qui change au 1er janvier en Wallonie

Au 1er janvier 2021, les grilles tarifaires du contrôle technique vont être simplifiées en Wallonie. Actuellement, elles comptent plus de 30 tarifs différents pour un contrôle périodique et plus de 10 sont appliqués pour un contrôle d’occasion.

Les tarifs sociaux de l’énergie en hausse

Les tarifs sociaux pour l’énergie seront en hausse au 1er janvier 2021, de 10 % pour l’électricité et de 15 % pour le gaz naturel.

Les tarifs sociaux sont les plus bas du marché. Ils sont octroyés à des personnes ou ménages aux moyens limités comme des personnes handicapées ou recevant le revenu d’intégration.

Les vieux matelas acceptés gratuitement dans les recyparcs

La responsabilité élargie du producteur (REP) pour les matelas entrera en vigueur le 1er janvier. À partir de cette date, les consommateurs devront s’acquitter d’une contribution environnementale à l’achat d’un nouveau matelas mais pourront rapporter gratuitement les anciens au recyparc.

La contribution environnementale, dont le montant varie selon le type et la taille du matelas, sert à couvrir les coûts de collecte, de traitement et de démantèlement des matelas usagés. Cette contribution permet également de financer la recherche et le développement en matière d’écoconception de nouveaux matelas.

L’introduction d’une REP pour les matelas signifie que tout producteur et importateur de matelas doit assumer le flux de déchets généré par la vente de matelas en Belgique. Ils doivent prendre en charge les frais de collecte et de traitement et atteindre les objectifs définis légalement en matière de collecte et recyclage.

Les ustensiles plastiques à usage unique interdits dans les établissements

Dès le 1er janvier prochain, l’utilisation des ustensiles en plastique à usage unique sera interdite dans les établissements ouverts au public en Wallonie. Il s’agit de lutter contre les déchets, économiser les ressources et favoriser la propreté publique.

Sont concernés les récipients pour boissons, pailles, couverts, bâtonnets mélangeurs, récipients alimentaires, assiettes et tiges pour ballons en plastique à usage unique.

Les établissements ouverts au public concernés sont les établissements horeca (restaurants, snacks, hôtels, brasseries, cafés, friteries, sandwicheries…), les cafétérias/cantines d’entreprises, cantines scolaires, cafétérias club sportif, les marchands ambulants (marchés, évènements, etc.), les biens et services fournis dans le cadre d’évènements, y compris les concerts et les animations culturelles et les dégustations culinaires offertes aux clients dans certains magasins.

Les permis de pêche ne seront plus délivrés qu’en ligne

À partir du 1er janvier 2021, les permis de pêche ne seront plus délivrés qu’en ligne en Wallonie. Il faudra se rendre sur www.permisdepeche.be où il y aura moyen de l’obtenir aisément en cinq étapes. Le paiement se fera en ligne de manière sécurisée.

La convention avec Bpost prend fin et la délivrance digitale sera alors le seul moyen d’acquérir son permis de pêche. C’était déjà le cas pour les permis J et T, disponibles uniquement sur le site depuis leur création. Ce sera donc également le cas pour les permis A et B.

Les langes ne peuvent plus être jetés dans les déchets organiques

À partir du 1er janvier, en Wallonie, les langes devront être jetés avec les déchets résiduels et plus avec les déchets organiques, à cause des matières plastiques non biodégradables dans leur composition.

Cela évitera la pollution du compost par les micro-plastiques et de devoir retirer ces langes des déchets organiques après collecte, ce qui avait également un impact économique.

Les intercommunales wallonnes ont publié des messages en ce sens sur leur site internet pour sensibiliser la population. Du côté d’Intradel, on précise que certaines communes franchiront le pas au 1er janvier 2021 tandis que d’autres, dont Liège, prévoient cette adaptation en janvier 2022.

Nouvelle formule pour le prêt « Coup de pouce » wallon

Le prêt « Coup de pouce » de la Région wallonne, qui permet aux particuliers de prêter de l’argent aux entreprises et aux indépendants pour financer leurs activités, bénéficiera d’une formule adaptée à partir du 1er janvier. Il prévoit désormais un plafond de 250.000 euros par emprunteur et de 125.000 euros par prêteur (contre respectivement 100.000 et 50.000 auparavant).

En échange de ce prêt, les particuliers obtiennent un avantage fiscal prenant la forme d’un crédit d’impôt annuel de 4 % pendant les quatre premières années, puis de 2,5 % sur les éventuelles années suivantes.

Le dispositif du nouveau prêt prévoit également une durée allongée, qui pourra être de 4, 6, 8 ou 10 ans.

Les parties peuvent soit rembourser la totalité du capital en une seule fois à l’issue de la durée du crédit, soit faire le choix d’un prêt amortissable présentant (au choix) des remboursements trimestriels, semestriels ou annuels du capital sur la durée prévue.

La nouvelle formule introduit par ailleurs la possibilité d’un remboursement anticipé des fonds prêtés. Le dispositif du nouveau prêt « Coup de Pouce » s’étendra jusque fin 2022, tous les dossiers devant être introduits avant cette date.

Reprise du précompte immobilier par l’administration fiscale wallonne

À partir du 1er janvier 2021, le précompte immobilier des habitants de Wallonie sera traité par l’administration fiscale wallonne (SPW Fiscalité). La gestion de cet impôt prélevé sur les propriétés foncières était jusqu’ici pour la Wallonie traité au niveau fédéral par le SPF Finances.

Ce basculement ne demande aucune intervention du propriétaire ou usufruitier d’un bien immobilier.

À partir de 2021, c’est le SPW Fiscalité qui enverra les avertissements-extraits de rôle (invitation à payer son précompte immobilier). Et dès cette date, c’est aussi auprès du SPW Fiscalité qu’il faudra s’adresser pour toutes questions et demandes, y compris pour les réclamations et les demandes de réduction en cours.

Indexation de la taxe kilométrique pour poids lourds en Wallonie

Les tarifs de prélèvement kilométrique pour les poids lourds augmenteront en Wallonie à partir du 1er janvier 2021 en raison d’une indexation de ces tarifs. Une indexation était déjà intervenue en juillet pour Bruxelles et la Flandre.

Les tarifs appliqués seront valables pour la totalité des poids lourds, belges et étrangers, d’une masse maximale autorisée de plus de 3,5 tonnes ainsi que les véhicules tracteurs de semi-remorques de catégorie N1 portant le code de carrosserie BC.

Aucune modification ne sera par contre apportée au réseau à péage début 2021.