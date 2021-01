Liga: les deux géants madrilènes poursuivent leur duel à distance après le réveillon

Le champion en titre espère sans doute pouvoir s’appuyer encore sur un Karim Benzema étincelant jusqu’à présent (huit buts et cinq passes décisives en Liga cette saison).

Tenu en échec à Elche (1-1) mercredi, le Real, qui pointe à deux points de son rival madrilène malgré deux matches disputés en plus, n’a pas vraiment le droit à l’erreur à domicile face au Celta Vigo.

Mais les hommes de Zinédine Zidane auront forcément à l’oeil du côté adverse Iago Aspas, actuel meilleur buteur et passeur de Liga avec neuf réalisations et six passes décisives.