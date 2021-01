Le top 5 des plus beaux buts inscrits par Romelu Lukaku en 2020 (vidéos)

Avec 40 buts inscrits toutes compétitions confondues, 2020 s’est révélée être un cru exceptionnel pour Romelu Lukaku. La meilleure année de sa carrière pro, tout simplement. En pleine possession de ses moyens et chevillé d’une confiance sans faille devant les cages, l’ancien Anderlechtois a terrorisé sans discontinuer les défenses qui se dressaient sur son passage, que ce soit en Serie A ou sur la scène européenne, avec le maillot bleu et noir de l’Inter ou en sélection nationale.

Souvent moqué et critiqué pour sa conduite de balle approximative et pas toujours maîtrisée, Lukaku faire ici taire ses détracteurs et démontre qu’il est capable de dompter le cuir. Dans le rectangle adverse, Lukaku réalise son « signature move » -passement de jambes/frappe du gauche- pour s’offrir un nouveau pion.

► Inter-Getafe, 5 août (Europa League)

Solide comme un roc, l’ancien joueur d’Anderlecht résiste au retour du défenseur de Getafe avant de joliment ponctuer son action d’une frappe croisée.

► Inter-Shakhtar Donetsk, 17 août (Europa League)

L’une de ses plus grandes qualités l’a mené tout droit vers un superbe but. Son accélération fulgurante lui permet de déposer sur place son adversaire et de se frayer un chemin vers le but.

► Genoa-Inter, 24 octobre (Serie A)

Big Rom s’est montré bien inspiré face à la défense du Genoa en 2020. Bien servi par Barella dans la surface, Lukaku crochète du pied droit et décoche dans la foulée un tir puissant du gauche.

► Bonus : Inter-Ludogorets, 27 février (Europa League)

Sans doute sa plus belle réalisation de 2020, un coup de casque d’une précision chirurgicale qui ne laisse aucune chance au gardien de Ludogorets.