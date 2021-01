Voici les 5 plus beaux buts inscrits par Romelu Lukaku en 2020 (vidéos)

Avec 40 buts inscrits toutes compétitions confondues, 2020 s’est révélée être un cru exceptionnel pour Romelu Lukaku. La meilleure année de sa carrière pro, tout simplement. En pleine possession de ses moyens et chevillé d’une confiance sans faille devant les cages, l’ancien Anderlechtois a terrorisé sans discontinuer les défenses qui se dressaient sur son passage, que ce soit en Serie A ou sur la scène européenne, avec le maillot bleu et noir de l’Inter ou en sélection nationale.

► Inter-Shakhtar Donetsk, 17 août (Europa League)

L’une de ses plus grandes qualités l’a mené tout droit vers un superbe but. Son accélération fulgurante lui permet de déposer sur place son adversaire et de se frayer un chemin vers le but.