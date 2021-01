Bundesliga: le Bayern Munich vers les sommets, Leipzig aux dents longues

D’ordinaire, la Bundesliga s’offre trois semaines de trêve hivernale. Et encore le Bayern n’a-t-il pas dû jouer le 2e tour de la Coupe d’Allemagne, les 22 et 23 décembre, comme presque toutes les autres équipes. Son match est décalé au 13 janvier.

En décembre, les vainqueurs de la dernière Ligue des champions ont démontré qu’ils pouvait s’appuyer sur un mental de fer lorsque les jambes ne suivaient plus. L’enchaînement des rencontres et la fatigue ont pesé sur la qualité du jeu, le Bayern s’est retrouvé mené au score lors de ses six derniers matches de championnat, mais s’en est sorti à chaque fois, avec trois nuls et trois victoires. Dont un succès crucial le 19 décembre à Leverkusen (2-1), qui lui a permis de reprendre seul la tête du classement.

Leverkusen, désormais deuxième à deux points, à égalité avec Leipzig, devra négocier un difficile déplacement à Francfort samedi après-midi. Au moins deux joueurs du Bayer sont actuellement positifs au coronavirus, le capitaine brésilien Wendell et le défenseur néerlandais Daley Sinkgraven.

Leipzig, qui se déplace samedi soir à Stuttgart, est l’équipe qui paraît la mieux placée pour disputer le titre au Bayern. Son jeune entraîneur Julian Nagelsmann, porté aux nues depuis sa demi-finale de Ligue des champions en août (0-3 contre le PSG), vient d’avouer dans une interview qu’il espérait devenir un jour «l’un des meilleurs entraîneurs du monde».

Mais, a-t-il reconnu, «si tu veux vraiment être dans le top du top, tu dois gagner quelque chose. A part un championnat d’Allemagne avec les U19, je n’ai encore aucun titre. Quelques collègues ont donc de l’avance sur moi».

A Dortmund (5e, 22 pts) qui reçoit dimanche après-midi Wolfsburg (4e, 24 pts) dans l’affiche de cette journée, plus personne ne parle de titre. Redonner équilibre et confiance à une équipe désorientée semble une ambition amplement suffisante pour le nouvel entraîneur Edin Terzic, qui a repris le flambeau après le limogeage de Lucien Favre mi-décembre.

Programme (en heures françaises) :

Samedi:

(15h30) Bielefeld — Mönchengladbach

Werder Brême — Union Berlin

Hoffenheim — Fribourg

Francfort — Bayer Leverkusen

Cologne — Augsbourg

(18h30) Hertha Berlin — Schalke 04

(20h30) Stuttgart — RB Leipzig

Dimanche:

(15h30) Dortmund — Wolfsburg

(18h00) Bayern Munich — Mayence

Classement:

1. Bayern Munich 30 13 9 3 1 39 19 20

2. Bayer Leverkusen 28 13 8 4 1 28 12 16

3. RB Leipzig 28 13 8 4 1 24 9 15

4. Wolfsburg 24 13 6 6 1 20 13 7

5. Dortmund 22 13 7 1 5 26 18 8

6. Union Berlin 21 13 5 6 2 27 18 9

7. Stuttgart 18 13 4 6 3 26 20 6

8. Mönchengladbach 18 13 4 6 3 24 22 2

9. Eintracht Francfort 17 13 3 8 2 21 22 -1

10. Fribourg 17 13 4 5 4 20 23 -3

11. Augsbourg 16 13 4 4 5 15 19 -4

12. Hoffenheim 15 13 4 3 6 21 23 -2

13. Werder Brême 14 13 3 5 5 16 21 -5

14. Hertha Berlin 13 13 3 4 6 20 24 -4

15. Cologne 11 13 2 5 6 13 21 -8

16. Bielefeld 10 13 3 1 9 9 23 -14

17. Mayence 6 13 1 3 9 12 26 -14

18. Schalke 04 4 13 0 4 9 8 36 -28