Brexit: les passagers de l’Eurostar confrontés aux premiers changements

«Dans les premières journées du Brexit, il y aura énormément de pédagogie, d’explications. On va progressivement accoutumer les voyageurs à ces services et ces contrôles», explique à l’AFP le directeur interrégional des douanes Ile-de-France, Jean-Roald L’Hermitte.

Des contrôles supplémentaires

Si l’accord commercial conclu in extremis entre Londres et Bruxelles ne prévoit ni quota ni droits de douane et évite un «no deal» dévastateur, le bouleversement est réel. La libre circulation permettant aux marchandises et aux personnes de passer sans entrave la frontière est révolue — sauf entre l’Espagne et l’enclave britannique de Gibraltar, ainsi qu’entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande.