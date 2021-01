Sporting Charleroi: stage à Tubize dès ce dimanche pour les Zèbres

Après une mini-trêve de cinq jours depuis leur revers au Bosuil de dimanche dernier, les Zèbres se retrouveront déjà ce samedi au Mambourg pour y passer les tests Covid-19 d’usage, avant un stage de trois jours à Tubize. Celui-ci débutera ce dimanche. Une date choisie en fonction du match de Coupe de Belgique qui devait avoir lieu le dimanche suivant pour le Sporting. Bien que la modification de calendrier impose désormais à Charleroi de jouer dès le samedi 9/01, à Ostende, le stage n’a pas été avancé d’un jour puisque tout était déjà réservé. Les Carolos profiteront des installations du Centre national tubizien de ce dimanche jusqu’à mardi. Comme il en a l’habitude et malgré la situation particulière cette année qui empêche les clubs belges de partir s’entraîner une semaine à l’étranger, Mehdi Bayat passera ce mini-stage en compagnie de ses troupes, qui séjourneront donc à l’hôtel du Centre national.

Avant le déplacement à Ostende

Ce sera l’occasion pour l’homme fort du matricule 22 de (re)faire le point sur les mois à venir et les objectifs sambriens tout en prenant le pouls de ses troupes après une année 2020 exceptionnelle et historique pour le Sporting de Charleroi. Ce stage se déroulera dans l’intimité du huis clos et les joueurs retrouveront ensuite les terrains de Marcinelle dès mercredi, toujours à huis clos, en vue de préparer le déplacement à Ostende du week-end prochain. Sauf changement de programme, il ne devrait normalement pas y avoir de match amical au programme. Mehdi Bayat aura forcément l’occasion de s’entretenir avec le staff concernant les ajustements à effectuer lors du mercato de janvier qui vient de débuter.