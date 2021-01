Serie A: Radja Nainggolan revient à Cagliari avec beaucoup d’enthousiasme

« J’aime m’amuser, j’aime jouer et donc je suis venu ici avec beaucoup d’enthousiasme. Pour la énième fois », a souri le ’Ninja’, dont c’est le troisième passage en Sardaigne, où il a déjà joué de janvier 2010 à janvier 2014 et toute la saison passée, lors d’un premier prêt. « L’an passé nous avions fait une excellente phase aller. Le retour était différent. Avec le Covid, il a fallu s’habituer à jouer sans public, c’était un foot différent. Jouer dans des stades vides, c’est comme jouer dans la maison. C’était plus équilibré pour tout le monde. On le voit aussi cette année, c’est plus équilibré. »

Le retour de Nainggolan à Cagliari a été officialisé jeudi. « Je me suis tout de suite bien intégré, je connais les gars de l’an passé. Avec les nouveaux, on apprendra à se connaître rapidement, je ne mets pas longtemps à m’intégrer et à me faire apprécier par les autres. Je veux donner un coup de main à tout le monde et je me mets à disposition. J’ai toujours tout donné pour Cagliari. Je sens qu’on attend beaucoup de moi, donc je suis venu avec beaucoup d’enthousiasme. Je donnerai le maximum pour cette équipe et cette ville. »